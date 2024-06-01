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Выпускники станцуют вальс на набережной Тюмени

Общество, 17:23 19 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускной вальс станцуют 11-классники на набережной Тюмени 21 июня. На берегу Туры выступят ребята из Тюмени, Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Школьники исполнят сразу шесть хореографических номеров. Начало в 17 часов 45 мин. С 15 до 19 часов для пешеходов перекроют три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.

Возрастное ограничение: 6+

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# вальс , выпускники

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