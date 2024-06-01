Выпускники станцуют вальс на набережной Тюмени
Общество, 17:23 19 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Выпускной вальс станцуют 11-классники на набережной Тюмени 21 июня. На берегу Туры выступят ребята из Тюмени, Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Школьники исполнят сразу шесть хореографических номеров. Начало в 17 часов 45 мин. С 15 до 19 часов для пешеходов перекроют три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.
Возрастное ограничение: 6+