Выпускники станцуют вальс на набережной Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускной вальс станцуют 11-классники на набережной Тюмени 21 июня. На берегу Туры выступят ребята из Тюмени, Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Школьники исполнят сразу шесть хореографических номеров. Начало в 17 часов 45 мин. С 15 до 19 часов для пешеходов перекроют три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.

Возрастное ограничение: 6+