Первый урожай с 10 тысяч кустов облепихи соберут в Викуловском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый урожай с 10 тысяч кустов облепихи соберут в д. Иковское Викуловского района осенью 2024 г. Саженцы сортов "Чуйская", "Великан" и "Алей" посадили на полях сельхозпредприятия "Миг" в 2020 году, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Разработать документацию для проекта по закладке многолетних насаждений помогли опытные специалисты ФГБУ ГСАС "Ишимская". Профессионалы агрохимической службы при разработке проекта обследовали выбранную территорию, пригодна ли она для выращивания многолетних насаждений.

В 2022 году с участием специалистов службы в садах посадили красноплодную рябину сортов "Алая крупная", "Морвская" и "Бурка" - все они высокоурожайные и морозоустойчивые. В 2023 году и весной 2024 года укоренили молодую черноплодную рябину. Через четыре года с кустов снимут первый урожай.