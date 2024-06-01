Литературно-музыкальный проект "Мы ничего не знаем о войне" представят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Литературно-музыкальный проект "Мы ничего не знаем о войне" пройдет во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в Тюмени в День памяти и скорби, 22 июня. Начало мероприятия — в 15 часов.

Около 40 участников регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области выступят со стихотворениями и песнями о Великой Отечественной войне, сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского.

Поисковики раскроют трагедию миллионов матерей, жен и детей, не дождавшихся возвращения с фронта своих родных, и расскажут о тяжелых испытаниях, выпавших на долю мирного населения СССР.