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630 метров дороги отремонтировали на улице Льва Толстого в Тюмени

Общество, 18:07 19 июня 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ул. Льва Толстого в Тюмени приводят в нормативное состояние в текущем дорожном сезоне. Работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает городская администрация.

На участке ул. Льва Толстого участке от Пролетарской до Луначарского работы уже завершены. Протяженность участка порядка 630 м. Дорожники обновили покрытие, уложили выравнивающий слой, заменили бортовой камень, нанесли разметку, смонтировали дорожные знаки.

"Я проживаю в данном районе, по Льва Толстого каждый день еду на работу. Стало гораздо лучше. Дорогу расширили, положили свежий асфальт, отрегулировали движение так, чтобы автовладельцам было удобно", - отметил член Общественной палаты Алексей Кучеров.

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