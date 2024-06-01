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Выпускникам Тюменского президентского кадетского училища вручили аттестаты

Общество, 10:23 20 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аттестаты о среднем общем образовании вручили 86 выпускникам Тюменского президентского кадетского училища 20 июня. В торжественной церемонии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своем выступлении глава региона отметил, что окончание учебного заведения - это всегда волнительно.

"Вы не просто выпускники. В нашей стране слово кадет - синоним патриотизма и преданности Родине. За 10 лет из стен училища вышли 570 выпускников и сегодня вы в их числе. Вы получили отличные знания, стали ответственными и целеустремленными. Сегодня вы – будущее России. В добрый путь!", – сказал губернатор Тюменской области.

В 2024 году 20 выпускников завершили обучение на отлично. Поощрения особо отличившимся в учёбе кадетам вручили Александр Моор и начальник училища Михаил Логинов.

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Отметим, это уже седьмое торжественное вручение аттестатов выпускникам Тюменского Президентского кадетского училища. Учреждение было открыто в сентябре 2013 года. Здесь обучаются ребята со всех уголков России: от Мурманска до Махачкалы, от Калининграда до Курильских островов.

Николай Ступников

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# Александр Моор , выпускники , Тюменское президентское кадетское училище

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