Станислав Логинов рассказал, благодаря чему Тюмень стала одним из самых умных городов страны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень, наряду с Москвой и Южно-Сахалинском, победила в конкурсе индекса интеллекта российских городов. Итоги рейтинга представили на пленарной сессии V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" в Перми.

"Впервые в этом рейтинге Тюмень заняла первое место. Мы долго к этому шли. С 2018 года Тюменская область и Тюмень были заявлены в этом проекте, каждый год проходили оценку. Мы были третьими, несколько лет вторыми. 2023 год стал самым результативным по итогам системной работы совершенствования IT-сервисов", - рассказал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Индекс "IQ городов" рассчитывался для более чем 200 городов. Тюмень возглавила рейтинг в своей категории благодаря действующим онлайн-сервисам, направленным на комфорт и безопасность горожан и туристов.

"Это приложения по транспорту, проекты, связанные с энергетикой, по оперативному устранению аварий. Есть диспетчерские службы, которые пользуются этими IT-решениями. Есть приложение "Безопасный город". Более 3,5 тысяч камер работают в Тюмени", - уточнил Логинов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делает город умней и портал "Тюмень наш дом". Горожане пишут о своих проблемах, связанных с жизнью областной столицы, в короткие сроки, до 10 дней, получают обратную связь.

Тюменская область по итогам рейтинга развития и цифровой трансформации вошла в топ-10 регионов.

"Те сервисы, которые уже существуют, будут совершенствоваться. К примеру, каждый год улучшаем запись к врачу через Телемед72. Есть проекты, связанные с транспортом, строительством, госуслугами и ряд других приоритетных направлений цифровых технологий, которые существенно облегчают жизнь граждан", - сказал директор регионального департамента информатизации.

"Умный город" - проект Минстроя РФ с 2018 г. Его цель - цифровизация городской среды, развитие проектов умного благоустройства, внедрение инновации в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов и создание эффективной системы управления городским хозяйством.

Анжела Лебедева