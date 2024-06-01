Восемь театров Уральского федерального округа примут участие в фестивале "Сказочный мир"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

II Уральский фестиваль "Сказочный мир" состоится в Тюменской области с 29 октября по 1 ноября. Участие в нем примут восемь театров Уральского федерального округа.

Об этом на пресс-конференции, посвященной закрытию 78-го творческого сезона и планам, рассказал директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

К этому событию хотят привлечь жителей 10 муниципалитетов.

I фестиваль "Сказочный мир" впервые состоялся в начале творческого сезона 2023 года. "Проходил он по инициативе Союза женщин России. Мы были исполнителями и организаторами этого фестиваля. Надо сказать, что подготовились к его проведению за короткий срок — два месяца. Получили хороший отклик от театров Уральского федерального округа", — напомнила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

Тогда к участию привлекли театры из семи городов округа. Всего спектакли этих театров посмотрели около пяти тысяч человек. Еще несколько тысяч зрителей присоединились к просмотрам по трансляции. Все показы были бесплатными.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Понимая, насколько это востребовано и необходимо для территории области, решили, что этот фестиваль не будет одноразовым. В этом году состоится второй "Сказочный мир". Событие важно тем, что в его рамках проходит еще и образовательный курс для педагогов, тех, кто работает в театральном направлении с нашими детьми, подростками и молодежью. Мы подбираем грамотных профессиональных спикеров", — дополнила Вероника Кирюшина.

Инна Пахомова