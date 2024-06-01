Новый формат театральных встреч открыли в Тюменском театре кукол

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новый формат театральных встреч открыли в Тюменском театре кукол. Его продолжат и в следующем сезоне.

"В этом году на волне популярности спектакля "Мастер и Маргарита" мы открыли новую для нашего театра форму творческих встреч. Мы провели пять-шесть таких событий. Приходили люди, покупали недешевые билеты. Встречи проходили в формате чаепития в малом зале", — поделился Роман Явныч.

Специально для творческих встреч в помещении открыли фотовыставку, принесли сюда часть декораций, масок, кукол.

"Здесь можно было фотографироваться, задавать вопросы актерам, даже неудобные. На одну из встреч пришел мужчина с романом Михаила Булгакова, с закладками в книге. Тогда мы дискутировали на тему того, что литература — отдельный вид искусства, а театр — это другое. На этих встречах было много любви, мы чувствовали единство. Это наполняло не только тех, кто пришел, но и самих актеров", — сказала художественный руководитель Тюменского концертно-театрального объединения по направлению "Театральная деятельность" Наталья Явныч.

В будущем творческие встречи будут продолжены. На них планируют посвящать гостей в мир театра кукол. На эти собрания уже можно будет пригласить и детей, и их родителей, всех, кого привлекает этот вид искусства.

"Вообще театр кукол — некий язык, на котором мы разговариваем. Нельзя ограничиваться только детской подачей. Наш язык может быть образным, очень понятным. Это может быть театром предметов, где вообще нет кукол. Но это все равно будет считаться театром кукол. Наш театр крайне привлекателен для всех, кто мыслят образно, воспринимает мир так. Поэтому и взрослый зритель тянется к этой оригинальности. Мы будем больше знакомить наших гостей с театром кукол и показывать им различные формы", — добавила Наталья Явныч.

Инна Пахомова