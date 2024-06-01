  • 20 июня 202420.06.2024четверг
  • USD82,6282
    EUR89,0914
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

658 мест детского отдыха создано в Тюменской области

Общество, 18:07 20 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

658 организаций Тюменской области примут детей для отдыха и оздоровления этим летом. Вклад в организацию детского досуга вносят учреждения культуры и дополнительного образования.

На их базе созданы 30 детских лагерей с дневным пребыванием. Они готовы принять 1 тыс. 210 детей, сообщает информационный центр правительства региона.

Еще более 1 тыс. 100 досуговых площадок ждут ребят по месту жительства. Всего более 50 тыс. человек. 1 тыс. подростков смогут трудоустроиться на время каникул в учреждения культуры.

Большое внимание при организации летнего отдыха уделено вопросам безопасности жизни и здоровья детей. Учтены все рекомендации от профильных министерств.

Несмотря на сложную паводковую обстановку, которая сложилась в регионе, все учреждения сферы культуры и искусства региона подготовились к началу оздоровительного сезона и организовали работу летних площадок.

Актуальная информация, в том числе реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионе, представлена по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , детские лагеря , летний детский отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 20.06.2024658 мест детского отдыха создано в Тюменской области
17:56 20.06.202421 июня - события дня
17:45 20.06.2024В День молодежи в центре Тюмени перекроют несколько улиц
17:34 20.06.2024Новый формат театральных встреч открыли в Тюменском театре кукол