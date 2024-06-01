658 мест детского отдыха создано в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

658 организаций Тюменской области примут детей для отдыха и оздоровления этим летом. Вклад в организацию детского досуга вносят учреждения культуры и дополнительного образования.

На их базе созданы 30 детских лагерей с дневным пребыванием. Они готовы принять 1 тыс. 210 детей, сообщает информационный центр правительства региона.

Еще более 1 тыс. 100 досуговых площадок ждут ребят по месту жительства. Всего более 50 тыс. человек. 1 тыс. подростков смогут трудоустроиться на время каникул в учреждения культуры.

Большое внимание при организации летнего отдыха уделено вопросам безопасности жизни и здоровья детей. Учтены все рекомендации от профильных министерств.

Несмотря на сложную паводковую обстановку, которая сложилась в регионе, все учреждения сферы культуры и искусства региона подготовились к началу оздоровительного сезона и организовали работу летних площадок.

Актуальная информация, в том числе реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионе, представлена по ссылке.