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Работать с эмоциями научат тюменцев на площадке "Я в ресурсе"

Общество, 10:35 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На интерактивную психологическую площадку "Я в ресурсе" приглашают тюменских студентов 29 июня с 12 до 15 часов. Мероприятие от Тюменского медуниверситета состоится в студенческом центре общежития № 2 (ул. Мельникайте, 59).

От психологов участники узнают о работе с эмоциями, способах находить силы на реализацию целей, об открытии для себя новых источников вдохновения. Запланированы арт-терапия, мастер-классы и задания на развитие креативного мышления.

Для участия необходимо зарегистрировать команду до пяти человек либо оставить свои данные по ссылке и найти себе команду на месте, сообщает пресс-служба ТюмГМУ.

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