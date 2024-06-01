Работать с эмоциями научат тюменцев на площадке "Я в ресурсе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На интерактивную психологическую площадку "Я в ресурсе" приглашают тюменских студентов 29 июня с 12 до 15 часов. Мероприятие от Тюменского медуниверситета состоится в студенческом центре общежития № 2 (ул. Мельникайте, 59).

От психологов участники узнают о работе с эмоциями, способах находить силы на реализацию целей, об открытии для себя новых источников вдохновения. Запланированы арт-терапия, мастер-классы и задания на развитие креативного мышления.

Для участия необходимо зарегистрировать команду до пяти человек либо оставить свои данные по ссылке и найти себе команду на месте, сообщает пресс-служба ТюмГМУ.