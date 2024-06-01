В Тобольске открыли мемориальную доску участнику СВО

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Мемориальную доску выпускнику школы №18 Александру Мельникову открыли в Тобольске 20 июня. Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Будучи гранатометчиком гвардии боец принимал участие в специальной военной операции в составе 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Героически погиб при выполнении боевой задачи. За мужество и героизм Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

“В который раз мы возлагаем цветы под проливным дождем. Погода плачет подобно слезам матерей и жен наших солдат. Трудно найти слова, которые выразят сочувствие, скорбь и поддержку семье Александра. Мы благодарны ему за подвиг, за достойный поступок мужчины. Мы бесконечно гордимся нашим земляком! Вечная память герою!”, – заключил мэр города.