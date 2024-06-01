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В Тобольске открыли мемориальную доску участнику СВО

Общество, 17:09 20 июня 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Мемориальную доску выпускнику школы №18 Александру Мельникову открыли в Тобольске 20 июня. Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Будучи гранатометчиком гвардии боец принимал участие в специальной военной операции в составе 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Героически погиб при выполнении боевой задачи. За мужество и героизм Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

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“В который раз мы возлагаем цветы под проливным дождем. Погода плачет подобно слезам матерей и жен наших солдат. Трудно найти слова, которые выразят сочувствие, скорбь и поддержку семье Александра. Мы благодарны ему за подвиг, за достойный поступок мужчины. Мы бесконечно гордимся нашим земляком! Вечная память герою!”, – заключил мэр города.

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# Максим Афанасьев , Тобольск

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