Средний уровень безработицы в УФО опустился до рекордно низких 0,4%

| Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО

Уровень зарегистрированной безработицы в УФО опустился до рекордно низких 0,4%. Полномочный представитель президента России Владимир Якушев держит на контроле ситуацию на рынке труда в регионах округа.

Отметим, в начале 2024 года средний уровень безработицы по округу составлял 0,5%.

"Безработица продолжает снижаться. На данный момент в службах занятости населения в регионах УФО зарегистрировано 23,6 тысячи человек. Это в восемь раз меньше, чем заявленная работодателями потребность. Во многих отраслях остро ощущается дефицит кадров. Для того, чтобы решить справиться вызовами на рынке труда, разрабатывается национальный проект "Кадры", принимается комплекс мер по привлечению в экономику молодежи", – отметил полпред в УФО Владимир Якушев.

Заявленная потребность в работниках на предприятиях в Уральском федеральном округе составляет почти 200 тыс. рабочих мест: в Свердловской области – 67,7 тыс. рабочих мест; в Челябинской области – 47 тыс.; в Тюменской области – 31,7 тыс.; в Югре – 26 тысяч; в ЯНАО – 18,2 тыс.; в Курганской области – 9,2 тыс..