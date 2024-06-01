Праздничное шествие, концерты и тур-спектакль ждут тоболяков в День города

| Фото: МАУК «Центр искусств и культуры» | Фото: МАУК «Центр искусств и культуры»

Праздничное общегородское шествие, семейные мастер-классы, концерты, тур-спектакль и многое другое ждет гостей и жителей Тобольска в День города 29 июня.

Отметим, праздничные мероприятия в Тобольске начнутся 24 июня с возложения цветов к памятнику Дмитрию Менделееву. 25 июня в 22 часа в Тобольском кремле пройдет общегородской флешмоб, в котором примут участие все желающие. Тоболяки и гости города выстроятся в гигантские цифры "437" и поздравят любимый город с днем рождения.

26 июня пройдет возложение цветов к скульптурной композиции, посвященной основателю города Даниле Чулкову. Памятник появился в нижнем посаде в рамках программы "Тобольск настоящий".

| Фото: МАУК «Центр искусств и культуры» | Фото: МАУК «Центр искусств и культуры»

“Формула счастливого города” станет главной темой, праздничных мероприятий, приуроченных Дню города в Тобольске. Локации раскроют разные формулы: успеха, движения, семейного счастья, добра, хороших дел и сибирского гостеприимства”, – рассказала специалист по связям с общественностью МАУК "Центр искусств и культуры" Тобольска Дарья Аширова.

Основные мероприятия пройдут 29 июня в разных частях города. Территория Тобольского кремля останется главной площадкой.

В 9 часов на стадионе "Тобол" пройдет праздничный забег "5 верст". С 12 часов на главной сцене в Тобольском кремле начнется концерт детских творческих коллективов, в 13 часов еще одна детская концертная площадка откроется у Дворца наместника.

В 15 часов 30 минут стартует праздничное шествие, в котором примут участие сотрудники предприятий, учреждений и жители города. Сбор – на улице Ремезова у торгового центра "Колос" в 15 часов.

В 16 часов в кремле стартует торжественное открытие Дня города. На главной сцене на протяжении всего дня будут устраивать концертные программы и шоу-показы. В 21 час для жителей и гостей города выступит кавер-группа "Лимонад" из Екатеринбурга.

| Фото: МАУК «Центр искусств и культуры» | Фото: МАУК «Центр искусств и культуры»

На Красной площади будут работать интерактивные площадки: семейные мастер-классы, детские аттракционы, показательные выступления кинологического клуба "Лидер", интерактивные зоны от партнеров, спортивная площадка с матчевой встречей по боксу. Ремесленники выставят свои изделия и проведут мастер-классы.

В Гостином дворе гостей мероприятия ждет музыкальный подарок от ансамбля русских народных инструментов "Тоболеск" и тур-спектакль "Тобольск в кармашке". Для детей подготовили шоу "Химичим всей семьей". Все желающие смогут сфотографироваться у фотозон, которые изготовят команды города в рамках тематического конкурса.

По традиции пройдет акция "Подари тепло солдату". Тоболяки могут внести посильный вклад, поддержать ребят, в том числе через благотворительный взнос.

| Фото: МАУК «Центр искусств и культуры» | Фото: МАУК «Центр искусств и культуры»

На Базарной площади пройдут фестивали дворовых игр и уличного кино, а также просмотр семейных фильмов на свежем воздухе. Любителей академической музыки приглашают в храм Пресвятой Троицы, где академической хор "Полемика" под руководством Евгения Кузнецкого исполнит программу "Духовные песни Сибири".

Сквер семьи, любви и верности в День города станет площадкой для проведения профессионального праздника Госавтоинспекции России. В программе – выставка техники, показательные выступления и работа интерактивных площадок. 29 июня в Аптекарском саду пройдет открытие веревочного парка "Максимум".

День молодежи с вечеринкой на открытом воздухе, мастер-классами и танцевальными баттлами пройдет в саду Ермака.

Со списком всех событий Дня города можно ознакомиться на сайте летовтобольске.рф.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова