Аграрии Уватского района завершили посевную кампанию

| Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Посевную кампанию завершили агропредприятия Уватского района. Пшеницей, овсом, ячменем, многолетними и однолетними травами они засеяли 335 га, картофель посадили на 65 га. Сообщил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Общая площадь сельскохозяйственных культур, включая кормовые травы, составила 3,6 тысяч гектаров. Аграрии планируют заготовить 5,7 тысяч тонн сена", - обозначил глава района.

Этого количества достаточно, чтобы обеспечить личные подсобные хозяйства и фермы грубыми кормами. Кроме того, часть объема сельхозпроизводители поставят за пределы района на территории соседних округов – Ямала и Югры.