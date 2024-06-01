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В Сорокинском районе пройдет открытый Кубок области по автоспорту

Спорт, 08:27 25 июня 2024

«Асфальтовый спринт — 2023» во Вконтакте | Фото: «Асфальтовый спринт — 2023» во Вконтакте

Стартовала подача заявок на открытый Кубок Сорокинского района Тюменской области по автоспорту. Состязания, посвященные 100-летию муниципалитета, пройдут в с. Большое Сорокино 29 июня.

Гонщикам предстоит преодолеть линейный маршрут по бездорожью (трофи-рейд) с возможностью многократного прохождения длиной 5 км с до 10 специальными секциями.

Зачетные категории: ТР1, ТР2, абсолютный (КиТТ), стандарт и экстрим.

Форма заявки представлена по ссылке. Ее необходимо направить до 28 июня на почту sibir.sor@obl72.ru.

Возрастное ограничение: 18+.

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# гонки , Сорокинский район

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