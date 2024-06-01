Полмиллиона рублей отдал мошенникам житель Тюменской области

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Боле 500 тыс. рублей выманили мошенники у жителя Уватского района, сообщает УМВД по Тюменской области. Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сообщил потерпевшему, что в расчётах произошла ошибка и полтора года его трудового стажа не были учтены.

Звонивший поинтересовался, когда собеседнику удобнее прийти в пенсионный отдел, и сообщил, что может записать мужчину на приём, но для этого надо только назвать код, пришедший в SMS. Спустя некоторое время, зайдя в личный кабинет портала Госуслуг, потерпевший обнаружил, что пароль от его кабинета был изменён.

Далее разговор продолжился с якобы с сотрудником центра Госуслуг. Девушка сообщила мужчине, что его личный кабинет действительно был взломан мошенниками. Чтобы не лишиться денежных средств с кредитной карты, их необходимо снять и положить на номер счёта продиктованный "сотрудником".

На следующий день потерпевшему пришло SMS об оформлении кредита на 300 тыс. рублей. Связавшаяся с ним девушка заверила мужчину, что ему необходимо выполнить те же самые действия, что и до этого. Поверив ей, потерпевший оформил на себя кредит и перевел все деньги злоумышленникам.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".