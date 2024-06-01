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Тоболячка расскажет всей стране про гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак"

Общество, 19:39 21 июня 2024

t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Отборочный тур Всероссийского конкурса "Расскажи миру о своей Родине" прошла жительница Тобольского района Полина Горчакова. Школьница из пос. Сетово рассказала о гастрономическом фестивале "Сибирский баурсак".

"Я живу в Тобольском районе и очень люблю свою малую Родину. У нас много интересных мест, которые можно посетить, но я хочу рассказать о важном культурном событии нашего района", – поделилась участница конкурса.

По её словам, "Сибирский баурсак" - это культурный бренд Тобольского района.

"Я сама принимала участие в этом фестивале в составе делегации своего Сетовского сельского поселения и он произвёл на меня очень большое впечатление. Меня привлекла его масштабность, яркость, зрелищность", - рассказала Полина.

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# конкурсы , Тобольский район

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