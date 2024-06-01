Съезды в кювет, нарушения дистанции — частые причины аварий на трассах в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Съезды в кювет, нарушения правил дистанции все чаще становятся причинами дорожных аварий на федеральных трассах Тюменской области.

Отметим, в 2024 году здесь произошло 142 ДТП. В них погиб 41 человек. Еще 213 получили травмы. Больше половины из этих аварий случились на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь зафиксировали 67 происшествий. В них погибли 18 человек, пострадали 108.

Как сказал начальник управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции 21 июня, вопрос аварийности на федеральных трассах обсуждается всегда. Здесь наиболее высока тяжесть последствий.

"Статус федеральных имеют более тысячи километров дорог в Тюменской области. Мы понимаем, где проблемные участки. Например, северное направление. Интенсивность и трафик там больше. Мы знаем, что в мае-июне транспорт едет с севера на юг, восток. В августе-сентябре — уже обратный трафик. Планируем деятельность таким образом, чтобы был максимально обеспечен охват категории участников дорожного движения", — добавил Андрей Миллер.

В Госавтоинспекции отмечают, что главный риск на федеральных автодорогах связан с водителями, желающими проехать большие перегоны без отдыха, в том числе в жаркую погоду, когда труднее концентрировать внимание. Снижается реакция, люди засыпают за рулем.

Около 10 тыс. км составляют дороги регионального значения. Скорость движения на этих участках, конечно, отличается от той, которую автомобилисты используют в населенных пунктах. Следовательно, возрастает риск совершения аварий и тяжесть последствий.

Инна Пахомова