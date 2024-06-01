Картину тюменского художника-филумиста передали в Государственный исторический музей

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Картину "Непобедимая Россия" тюменского художника-филумиста Игоря Рязанцева передали в Государственный исторический музей.

Размер произведения — 200х200см. Художник работает в уникальной технике филумизма. Вместо кистей использует шприцы с акриловой краской. Ранее мастер попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Единственный в своем роде", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В создании работы принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор на выставке "Россия" в Москве, когда там проходил День региона. Игорь Рязанцев завершил картину и подготовил к передаче в московский музей.

"Главная ценность культуры – творцы. Мы гордимся, что Тюменский край представлен уникальными художниками. Большая честь передать картину "Непобедимая Россия" Игоря Рязанцева, частичку идентичности нашего региона, Государственному историческому музею. Верю, что этот шедевр займет достойное место в его эксклюзивной коллекции и будет доступен для показа посетителям со всего мира", - прокомментировала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.