Акция "Трезвая пятница" прошла на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Трезвая пятница" организовала региональная Госавтоинспекция вместе с областной федерацией автоспорта на Цветном бульваре в Тюмени 21 июня.

"Уже стало доброй традицией в преддверии нашего профессионального праздника, который отмечается 3 июля, проводить "Трезвую пятницу". Со дня образования службы в системе органов внутренних дел в 2024 году исполнится 88 лет. Собираемся вместе и таким мероприятием привлекаем общественность к вопросам безопасности. Подобные акции проводятся в районных центрах, городах Тюменской области. Таким образом мы показываем нетерпимость к нарушению правил дорожного движения и, конечно, нетрезвому вождению", – сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Тема трезвого вождения затрагивает многих людей. Как подчеркнул первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев, затуманенный мозг всегда приводит к страшным трагедиям, авариям, не только к дорожно-транспортным происшествиям, но и пожарам.

"Сотрудники МЧС не первый год участвуют в этой акции, потому что слово "безопасность" у нас всегда стоит на первом месте. Человек, у которого затуманен мозг не всегда может адекватно, четко принять правильное решение. Поэтому мы пропагандируем здоровый образ жизни, предлагаем людям заниматься физкультурой, спортом, чувствовать себя в безопасности", – сказал он.

Сотрудники МЧС организовали на Цветном бульваре выставку, на которой продемонстрировали средства, технические возможности, имеющиеся на вооружении.

Заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков напомнил, что город на протяжении нескольких лет занимает прочные лидирующие позиции по качеству автомобильных дорог. Инфраструктура улучшается, но главная ответственность за безопасность возлагается на водителя.

"Тюмень – это 1150 километров дорожного полотна. Ежегодно городской администрацией модернизируется более 60 километров дорожно-транспортной инфраструктуры. Это всего лишь сухие цифры. На самом деле дорожное движение – это мы с вами, десятки тысяч пешеходов, водителей. От нас с вами зависит, насколько дорожное движение, наше пребывание на дороге будет качественным, культурным, безопасным", – сказал он.

На Цветном бульваре провели мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП, занятие с инструкторами по езде на электросамокатах, экзамены по правилам дорожного движения, выступления детских коллективов. Работали выставки автомобилей. Тюменцам представили настоящие дрифт-машины, познакомили и с другими автоспортсменами. С показательным номером выступила команда Тюменской области по воркауту.

У мобильного комплекса "Лаборатория безопасности" детям и родителям напоминали о правилах безопасного поведения на дороге. Здесь с ребятами разбирали "дорожные ловушки", рассказывали им, какие опасности могут подстерегать при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Рассуждали на тему необходимости детских автокресел. Дети выдвигали свои гипотезы. Они считают, что удерживающие устройства нужны для того, чтобы не оштрафовал сотрудник полиции. Мы эту мысль опровергли и объяснили на примере куклы, как работает ремень и кресло в совокупности. Детское удерживающие устройство позволяет надежно зафиксировать на месте именно ребенка, а не взрослого. Штатный ремень безопасности рассчитан на взрослого ростом 150 сантиметров. Детей он в принципе нормально удержать не может", – поделилась куратор федерального ресурса "Лаборатория безопасности" детского морского центра "Алый парус" Юлия Шалупова.

В течение года специалисты "Лаборатории безопасности" часто выезжают в детские организации и проводят уроки. Это школы, сады, организации дополнительного образования. В основном работой охвачена Тюмень, но иногда специалисты заезжают и в Тюменский район. Деятельность ведется не только в течение учебного года, но и летом. Руководство школы, детского сада может оставить заявку на сайте проекта. Письмо рассматривают и согласовывают график выезда.

Отметим, 21 июня волонтеры, автоинспекторы, представители власти призывали водителей к трезвому вождению не только в Тюмени. Так, "Трезвая пятница" прошла на Мельничном мосту в Ялуторовске – через этот объект ежедневно проезжает более 500 автомобилей.

Инна Пахомова