Детям Тюменской области предлагают нарисовать строителей

Рисунок Алексеевой Полины, 8 лет. | Фото: ГУС Тюменской области Рисунок Алексеевой Полины, 8 лет. | Фото: ГУС Тюменской области

Прием творческих работ на традиционный конкурс детского рисунка "Мои родители – строители" объявил Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области" накануне Дня строителя.

Авторы лучших рисунков будут отмечены дипломами и подарками, сообщает Главное управление строительства. Принять участие могут дети от 4 до 14 лет, чьи родственники работают в строительной отрасли Тюменской области.

Рисунки направлять до 14 июля по почте или принести в дирекцию Союза "СРОСТО" по адресу: 625002, Тюмень, ул. Циолковского, 1 оф 109, направить отсканированные работы на электронную почту osto@sro72.ru.

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