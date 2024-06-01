Сержант Денис Бажанов из Тюмени получил диплом победителя "Диктанта Победы"

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Военнослужащий Росгвардии, сержант Денис Бажанов из Тюмени признан победителем "Диктанта Победы - 2024". Диплом ему вручили в московском Музее Победы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Тюменец стал одним из лучших среди 2 млн участников акции из более 60 стран.

Денис увлекается изучением истории России с детства. В свободное время читает исторические статьи, стихи русских поэтов, посещает музеи и занимается спортом.

Лауреатам "Диктанта Победы" из Росгвардии, которые безошибочно справились с тестом за максимально короткое время, в торжественной обстановке вручил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Напомним, победительницу "Диктанта Победы" из Тюменской области, ветерана МВД России, подполковника внутренней службы в отставке из Тюменской области Анну Кириллову наградили в музее на Поклонной горе 8 мая.