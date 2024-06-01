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Жителей Тюменской области предупредили о возможной грозе 23 июня

Общество, 12:00 23 июня 2024

Гроза и дождь ожидаются местами на юге Тюменской области 23 июня.

Ветер будет южный и юго-восточный 7-12 метров в секунду, при грозе возможны порывы в 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: плюс 26 - плюс 31 градус Цельсия.

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