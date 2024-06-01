Победителем "Диктанта Победы" стал военнослужащий Росгвардии из Тюмени

| Фото: сайт Росгвардии | Фото: сайт Росгвардии

Военнослужащий управления Росгвардии по Тюменской области сержант Денис Бажанов стал победителем "Диктанта Победы - 2024", в котором участвовали свыше 2 млн человек из более 60 стран, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардеец уже имел опыт участия в масштабном международном тестировании. В 2022 году он становился лучшим на региональном уровне, а победу 2024 года считает большим достижением в жизни. Военнослужащий увлекается изучением истории России с детства. В свободное время он читает исторические статьи, стихи русских поэтов, посещает музеи и занимается спортом.

Ещё одним победителем диктанта стал летчик авиационного полка Северо-Кавказского округа Росгвардии капитан Игорь Казаковцев, который впервые писал диктант. Чувство гордости за Родину и любовь к истории России росгвардейцу привила школьный учитель Бородина Вера Федоровна. Офицер выразил уверенность, что станет постоянным участником этой патриотичной акции.

Церемония награждения состоялась в Музее Победы в Москве. Дипломы и наборы книг на историческую и военную тематику лауреатам "Диктанта Победы" из Росгвардии, которые безошибочно справились с тестом за максимально короткое время, в торжественной обстановке вручил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Он отметил, что в этом году "Диктант Победы" прошел на 28 тыс. площадок в России и на 230 площадках в 61 стране. По сравнению с первым годом диктанта, в 2024 году число участников увеличилось более чем в 13 раз, а количество площадок - более чем в 20 раз. В Международной акции "Диктант Победы - 2024" приняли участие более 17 тыс. военнослужащих, сотрудников, курсантов, кадет войск национальной гвардии и членов их семей. Они показали высокий уровень подготовки по истории Отечества, а свыше 350 участников набрали максимальное количество баллов.

Представители Росгвардии ежегодно участвуют в "Диктанте Победы" и становятся победителями федерального уровня. Так, в 2021 году почетным дипломом победителя "Диктанта Победы" наградили капитана Михаила Родионова, в 2022 году капитана полиции Александра Ларютина, в 2023 году старшего сержанта полиции Артема Зотова.