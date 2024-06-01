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Открыта горячая линия для туристов по ситуации в Севастополе

Общество, 10:13 24 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открыта круглосуточная горячая линия для туристов по ситуации в Севастополе: +7 (8692) 77-02-20. Этот номер предназначен для жителей других регионов.

Как сообщил губернатор территории Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, севастопольцам нужно звонить по единому номеру 122.

"По моему поручению была запущена единая горячая линия, где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по этой трагедии", - пояснил Михаил Развожаев.

Он также напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо звонить по номеру 112.

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# горячая линия , Севастополь , теракт

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