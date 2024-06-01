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Жители Тюменской области могут поддержать земляка - финалиста премии "Молодой промышленник года"

Экономика, 11:41 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финалиста премии "Молодой промышленник года" - гендиректора комбината стеновых маетриалов "Винзер" Дениса Жалнина - могут поддержать жители Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Голосование идет на сайте премии. При поддержке тюменский руководитель может победить в номинации "Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования".

Проголосовать можно здесь по 25 июня.

Необходимо выбрать регион - Тюменская область. и нажать кнопку "Голосовать" за Дениса Жалнина.

Итоги голосования станут известны в июле – на Международной промышленной выставке "Иннопром".

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# голосование , премия , промышленность

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