Жители Тюменской области могут поддержать земляка - финалиста премии "Молодой промышленник года"
Экономика, 11:41 24 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Финалиста премии "Молодой промышленник года" - гендиректора комбината стеновых маетриалов "Винзер" Дениса Жалнина - могут поддержать жители Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.
Голосование идет на сайте премии. При поддержке тюменский руководитель может победить в номинации "Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования".
Проголосовать можно здесь по 25 июня.
Необходимо выбрать регион - Тюменская область. и нажать кнопку "Голосовать" за Дениса Жалнина.
Итоги голосования станут известны в июле – на Международной промышленной выставке "Иннопром".