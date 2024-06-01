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Лучших зоотехников-селекционеров Тюменской области определят на конкурсе профмастерства

Общество, 08:56 25 июня 2024

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Лучшие зоотехники-селекционеры Тюменской области примут участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства. Состязания пройдут 10 июля в с. Рассвет Исетского района в рамках проекта "Славим человека труда!", сообщает региональный департамент АПК.

Конкурс будет проводиться в три этапа: выполнение практического задания с животными, практическое задание с помощью информационной системы и теоретическая часть в виде тестовых заданий.

Призерам конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, а также денежное поощрение: 46 тыс. рублей за первое место, 34 тыс. рублей за второе и 23 тыс. рублей за третье место.

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# конкурс профмастерства

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