Лучших зоотехников-селекционеров Тюменской области определят на конкурсе профмастерства

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Лучшие зоотехники-селекционеры Тюменской области примут участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства. Состязания пройдут 10 июля в с. Рассвет Исетского района в рамках проекта "Славим человека труда!", сообщает региональный департамент АПК.

Конкурс будет проводиться в три этапа: выполнение практического задания с животными, практическое задание с помощью информационной системы и теоретическая часть в виде тестовых заданий.

Призерам конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, а также денежное поощрение: 46 тыс. рублей за первое место, 34 тыс. рублей за второе и 23 тыс. рублей за третье место.