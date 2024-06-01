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В Тюменской области стартовала неделя профилактики наркомании

Общество, 16:05 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неделя профилактики употребления наркотических средств стартовала в Тюменской области. Она пройдет с 24 по 30 июня. Жители региона могут сообщить о месте размещения ссылок на ресурсы с "рекламой" наркотических средств в группу Областного центра профилактики и реабилитации.

В сообщении необходимо указать точный адрес либо описать объект, указав ближайший адрес, и приложить фото, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

На базе центра работает Служба семейного консультирования, в которой оказывается профессиональная помощь людям с наркотической и алкогольной зависимостью и их семьям. Квалифицированные психологи консультируют анонимно и бесплатно, обратиться можно по телефонам в Тюмени 8 (3452) 67-36-73, или в Тобольске 8 (3456) 24-50-50.

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# профилактика наркомании

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