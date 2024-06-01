  • 25 июня 202425.06.2024вторник
  • USD87,3730
    EUR94,0759
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер юго-восточный

Исследователи из Китая и ЮАР примут участие в летнем институте ТИУ

Общество, 09:29 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители восьми стран примут участие в Летнем институте Тюменского индустриального университета. Он пройдет с 29 июля по 12 августа, тематика программы — "Нефтяные горизонты Сибири".

В Тюмень прибудут 25 представителей университетов из Китая, ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Ирака, Монголии, Сербии и Нигерии. Молодым исследователям расскажут о разработке нефтяных и газовых скважин Западной Сибири, способах повышения нефтеотдачи пласта и интенсификации притока, гидродинамическом моделировании и применении компьютерных имитационных тренажеров для нефтегазового комплекса, обслуживании и ремонте нефтегазового оборудования.

Участникам предложат специально разработанный инженерный трек, впервые в истории проекта его реализуют на английском языке, сообщает отдел внешних коммуникаций ТИУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 25.06.2024Самарский театр драмы впервые выступит в Тюмени
09:51 25.06.2024В Тюменском театре кукол установят новые кресла для зрителей
09:40 25.06.2024Тюменцы смогут разработать игру за 72 часа
09:29 25.06.2024Исследователи из Китая и ЮАР примут участие в летнем институте ТИУ