Исследователи из Китая и ЮАР примут участие в летнем институте ТИУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители восьми стран примут участие в Летнем институте Тюменского индустриального университета. Он пройдет с 29 июля по 12 августа, тематика программы — "Нефтяные горизонты Сибири".

В Тюмень прибудут 25 представителей университетов из Китая, ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Ирака, Монголии, Сербии и Нигерии. Молодым исследователям расскажут о разработке нефтяных и газовых скважин Западной Сибири, способах повышения нефтеотдачи пласта и интенсификации притока, гидродинамическом моделировании и применении компьютерных имитационных тренажеров для нефтегазового комплекса, обслуживании и ремонте нефтегазового оборудования.

Участникам предложат специально разработанный инженерный трек, впервые в истории проекта его реализуют на английском языке, сообщает отдел внешних коммуникаций ТИУ.