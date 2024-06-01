Самарский театр драмы впервые выступит в Тюмени

| Фото: группа Самарский академический театр драмы им. Горького ВКонтакте | Фото: группа Самарский академический театр драмы им. Горького ВКонтакте

Гастроли Самарского академического театра драмы им. Горького пройдут впервые в Тюмени. На сцене Тюменского драмтеатра представят четыре спектакля.

27 и июня 28 июня тюменцы увидят постановку "Завтра была война" (16+), 29 июня — комедию "Весы" (16+) Евгения Гришковца, 30 июня — спектакль "И никого не стало" (16+) по роману "Десять негритят" Агаты Кристи, 1 июля — "На дне.DOC" (18+) Дмитрия Крестьянкина.

Обменными гастролями с Тюменским драмтеатром Самарский академический театр драмы завершит свой 173-й театральный сезон.