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Самарский театр драмы впервые выступит в Тюмени

Общество, 10:02 25 июня 2024

группа Самарский академический театр драмы им. Горького ВКонтакте | Фото: группа Самарский академический театр драмы им. Горького ВКонтакте

Гастроли Самарского академического театра драмы им. Горького пройдут впервые в Тюмени. На сцене Тюменского драмтеатра представят четыре спектакля.

27 и июня 28 июня тюменцы увидят постановку "Завтра была война" (16+), 29 июня — комедию "Весы" (16+) Евгения Гришковца, 30 июня — спектакль "И никого не стало" (16+) по роману "Десять негритят" Агаты Кристи, 1 июля — "На дне.DOC" (18+) Дмитрия Крестьянкина.

Обменными гастролями с Тюменским драмтеатром Самарский академический театр драмы завершит свой 173-й театральный сезон.

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# гастроли , театр

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