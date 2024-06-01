Акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области
Общество, 18:47 24 июня 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Профилактическая акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС России.
С 24 по 30 июня специалисты ГИМС и отдела безопасности людей на воде проведут профилактические патрулирования в излюбленных местах купания населения.
Также пройдут занятия по правилам безопасного поведения на воде в образовательных учреждениях, пришкольных и загородных лагерях области.