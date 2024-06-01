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Акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области

Общество, 18:47 24 июня 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактическая акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС России.

С 24 по 30 июня специалисты ГИМС и отдела безопасности людей на воде проведут профилактические патрулирования в излюбленных местах купания населения.

Также пройдут занятия по правилам безопасного поведения на воде в образовательных учреждениях, пришкольных и загородных лагерях области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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