Акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактическая акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС России.

С 24 по 30 июня специалисты ГИМС и отдела безопасности людей на воде проведут профилактические патрулирования в излюбленных местах купания населения.

Также пройдут занятия по правилам безопасного поведения на воде в образовательных учреждениях, пришкольных и загородных лагерях области.