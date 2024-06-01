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Марина Пономарева: наша основная миссия – воспитать счастливого человека

Экономика, 09:07 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный предприниматель Марина Пономарева основала бренд "Лукошко" два года назад. Развитием интеллектуальных, творческих способностей детей от года до 12 лет занимается с 2006 года.

Педагог-историк увидела запрос от родителей, которые не знали, как заниматься с малышами. И дети всегда тянулись к самой Марине. Начинали с супругом со студии, в которой проводили занятия с детьми и родителями. И это было хобби. Постепенно пришло понимание, что нужно зарабатывать, чтобы развивать сеть, спрос на услугу рос, рассказала предприниматель.

"В Древней Руси лукошко было мерой измерения. В образовании важно давать в определенном возрасте свою меру, которую они могут взять, усвоить, почувствовать себя в ситуации успеха. Этого принципа "лукошко – меры" мы стараемся придерживаться", - отметила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

700 детей в возрасте от года до 12 лет проходят обучение и занимаются в двух развивающих центрах и двух детсадах "Лукошко". В учреждениях работают около 40 человек.

"Наша основная миссия – воспитать счастливого человека. Все занятия нацелены на то, чтобы ребенок научился быть счастливым. При этом родители должны понимать, что их ребенок находится в безопасности, его развитие идет в соответствии с возрастными нормами. Мы стараемся, чтобы ребенок учился коммуницировать. Из-за телефонов дети зачастую не могут устанавливать контакт со сверстниками, взрослыми, не чувствуют границы между собой и другим человеком. Над этим сильно работаем", - пояснила Марина Пономарева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Для масштабирования бизнеса предприниматель нуждается в квалифицированных специалистах, разделяющих ценности учреждения. Эту проблему она обсудила с представителями центра "Мой бизнес", которые проводят серию встреч с начинающими и действующими социальными предпринимателями региона.

"Я много общаюсь с директорами федеральных центров и школ, и когда рассказываю, как у нас в регионе выстроена поддержка предпринимателей, многие удивляются. Я люблю обучения, которые они проводят. Понимаю, если бы я на заре своей деятельности имела возможности, которые имеют предприниматели сейчас, организовала бы бизнес в нескольких городах. Мне нравится, что они приглашают экспертов-практиков. Мне нравится, когда мы ездим в гости к другим предпринимателям. Никто не боится конкуренции. Гранты для социальных предпринимателей предусмотрены. Ощущается поддержка", - подчеркнула основатель "Лукошко".

Марина - выпускница проекта "Школа социального предпринимательства", победитель конкурса грантов с проектом "Альтернативная школа-семейный класс". В 2023 году получила грант 500 тыс. рублей на приобретение интерактивной доски.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководители центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева и центра инноваций социальной сферы Андрей Паздерин выезжают на предприятия в рамках Недели социального предпринимательства с 20 по 28 июня, которую впервые организовало Министерство экономического развития РФ.

В Тюменской области более 110 компаний включены в реестр социальных предприятий. Он ежегодно пополняется новыми именами. Предприниматели данного сектора экономики могут рассчитывать на бесплатные консультации, обучение, поиск подходящих специалистов, предоставление грантов.

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева

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# Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , социальное предпринимательство

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