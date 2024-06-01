Марина Пономарева: наша основная миссия – воспитать счастливого человека

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный предприниматель Марина Пономарева основала бренд "Лукошко" два года назад. Развитием интеллектуальных, творческих способностей детей от года до 12 лет занимается с 2006 года.

Педагог-историк увидела запрос от родителей, которые не знали, как заниматься с малышами. И дети всегда тянулись к самой Марине. Начинали с супругом со студии, в которой проводили занятия с детьми и родителями. И это было хобби. Постепенно пришло понимание, что нужно зарабатывать, чтобы развивать сеть, спрос на услугу рос, рассказала предприниматель.

"В Древней Руси лукошко было мерой измерения. В образовании важно давать в определенном возрасте свою меру, которую они могут взять, усвоить, почувствовать себя в ситуации успеха. Этого принципа "лукошко – меры" мы стараемся придерживаться", - отметила она.

700 детей в возрасте от года до 12 лет проходят обучение и занимаются в двух развивающих центрах и двух детсадах "Лукошко". В учреждениях работают около 40 человек.

"Наша основная миссия – воспитать счастливого человека. Все занятия нацелены на то, чтобы ребенок научился быть счастливым. При этом родители должны понимать, что их ребенок находится в безопасности, его развитие идет в соответствии с возрастными нормами. Мы стараемся, чтобы ребенок учился коммуницировать. Из-за телефонов дети зачастую не могут устанавливать контакт со сверстниками, взрослыми, не чувствуют границы между собой и другим человеком. Над этим сильно работаем", - пояснила Марина Пономарева.

Для масштабирования бизнеса предприниматель нуждается в квалифицированных специалистах, разделяющих ценности учреждения. Эту проблему она обсудила с представителями центра "Мой бизнес", которые проводят серию встреч с начинающими и действующими социальными предпринимателями региона.

"Я много общаюсь с директорами федеральных центров и школ, и когда рассказываю, как у нас в регионе выстроена поддержка предпринимателей, многие удивляются. Я люблю обучения, которые они проводят. Понимаю, если бы я на заре своей деятельности имела возможности, которые имеют предприниматели сейчас, организовала бы бизнес в нескольких городах. Мне нравится, что они приглашают экспертов-практиков. Мне нравится, когда мы ездим в гости к другим предпринимателям. Никто не боится конкуренции. Гранты для социальных предпринимателей предусмотрены. Ощущается поддержка", - подчеркнула основатель "Лукошко".

Марина - выпускница проекта "Школа социального предпринимательства", победитель конкурса грантов с проектом "Альтернативная школа-семейный класс". В 2023 году получила грант 500 тыс. рублей на приобретение интерактивной доски.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководители центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева и центра инноваций социальной сферы Андрей Паздерин выезжают на предприятия в рамках Недели социального предпринимательства с 20 по 28 июня, которую впервые организовало Министерство экономического развития РФ.

В Тюменской области более 110 компаний включены в реестр социальных предприятий. Он ежегодно пополняется новыми именами. Предприниматели данного сектора экономики могут рассчитывать на бесплатные консультации, обучение, поиск подходящих специалистов, предоставление грантов.

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева