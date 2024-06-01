Женщины чаще мужчин интересуются программой долгосрочных сбережений

Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО) Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

НПФ ВТБ проанализировал портрет клиента, выбирающего программу долгосрочных сбережений. Более активными оказались женщины - эта группа составляет 61% от числа клиентов, заключивших договор с фондом.

Чаще к программе подключаются женщины 56-65 лет (39%) и 46-55 лет (23%), они же, в среднем, вносят больше средств на счета. Среди мужчин наибольший интерес к программе проявляют те, кто достиг 36-45 лет (21%), 46-55 лет (21%) и 56-65 лет (29%).

В начале июня, на пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин предложил увеличить с действующих трех лет доминимум десяти срок софинансирования накоплений граждан по программе долгосрочных сбережений. С апреля ВТБ привлёк более 1,1 млрд рублей в эту программу. Средний размер внесенных средств клиентами составляет около 30 тыс. рублей.

"Интерес к программе высок у всех возрастных категорий. При этом максимум выгоды от этого накопительного инструмента стремятся получить либо пенсионеры, либо предпенсионеры, либо экономически активная группа старше 35-40 лет. Для возрастной группы старше 55 лет это, в первую очередь, возможность формирования быстрых накоплений и получения максимального дохода с учетом налогового вычета и софинансирования со стороны государства. Возможное увеличение срока его получения с 3 до 10 лет позволит привлечь более молодую аудиторию", – комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.