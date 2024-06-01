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Тюменские аграрии посеяли чечевицу на 220 гектарах

Экономика, 19:23 24 июня 2024

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Чуть более 220 гектаров составили посевы чечевицы на полях трех хозяйств Упоровского и Казанского районов. Это новый для аграриев Тюменской области опыт, сообщает региональный департамент АПК.

Специалисты отмечают, что пока говорить о результатах рано. Культура хоть и способна пережить кратковременные заморозки, но чувствительна к продолжительности светового дня, сорнякам и видам почвы. Вместе с тем, отмечается экономический и экспортный потенциал чечевицы на рынке.

В настоящее время интерес к этой культуре быстро растет во всем мире. Из чечевичного зерна производят крупу, муку, кулинарные изделия, готовят супы, котлеты, каши, паштеты, пюре и даже кисель. Часто чечевицу рекомендуют в качестве диетического питания. Идет в дело и зеленная масса – ее можно использовать в качестве питательного корма для животных.

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