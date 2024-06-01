Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в д. Патрушева

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области (архив)

Пожар в частном жилом доме по ул. Солнечная в д. Патрушева Тюменского района ликвидировали огнеборцы вечером 24 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, по прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение кровли двухэтажного частного дома.

Пожар на площади около 150 кв. метров ликвидирован. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.