Тур в Санкт-Петербург могут выиграть тюменцы в викторине к 80-летию региона

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Тур на двоих в Санкт-Петербург могут выиграть жители Тюмени в викторине, посвященной 80-летию региона. Среди подарков также — сертификаты в кофейни, наушники, портативный аккумулятор, колонка, сертификаты на катание на сапбордах, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В акции, которая проходит с 24 по 29 июня, могут принять участие жители Тюменской области от 14 до 35 лет. Промоутеры предложат им ответить на восемь вопросов о регионе и молодежной политике.

Шесть точек проведения викторины будут работать на улицах города и в торговых центрах с 16 до 20 часов. 24 и 25 июня молодежь ждут в ТРЦ "Кристалл" и на Цветном бульваре (возле фонтана), 26 и 27 июня — в ТРЦ "Гудвин" и на улице Дзержинского, 28 июня — в ТЦ "Галерея Вояж" и на уличной площадке у "Конторы пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1). 29 июня промоточки в ТЦ "Галерея Вояж" и у "Конторы пароходства" будут открыты с 16 до 18 часов. Возможны изменения в режиме работы уличных площадок в связи с погодными условиями.

Первые 200 участников получат браслет, который даст право на посещение фан-зоны на концерте хедлайнера ко Дню молодежи 29 июня. Там же в 19 часов 30 минут пройдет розыгрыш, где случайным образом определят победителей викторины.

Принять участие викторине также можно онлайн по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+