3,5 км водовода прокладывают тюменские строители в Краснодоне

| Фото: администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Водовод протяженностью 3,5 км прокладывают строители из Тюменской области в Краснодоне. Они применяют метод горизонтально-направленного бурения, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.

Трубы длиной 13 м каждая соединяют с помощью специальной технологии. За день сваривают плеть в 280 м. Затем её протягивают под землей.

| Фото: администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

"При сварке шов очень крепкий. Получается единая труба. За день 20-30 таких сварок можем сделать, а то и больше. Ведь нам необходимо и на следующий день приготовить запас сваренной трубы, чтобы ребята, которые делают прокол, нас не ждали", – уточнил сотрудник компании "ТюменьБурСтрой" Виталий Прокопчук.

Отметим, что всего в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом этим летом "ТюменьБурСтрой" проведёт 5,2 км нового водовода.