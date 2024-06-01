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В Тюмени пройдут уроки безопасности для детей и подростков

Общество, 10:57 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки безопасности для детей и подростков, а также мероприятия с участием родительско-волонтерского сообщества пройдут по всей России, в том числе и в Тюмени. Их организует центр помощи "Заступник", получивший финансирование от Фонда президентских грантов.

"Тюменская область — один из важных регионов, где мы активно развиваем мобильное приложение. Вместе с этим при поддержке Фонда президентских грантов мы начинаем обучение для детей — тому, как действовать в экстремальных ситуациях, и просветительские мероприятия для родителей и педагогов", - отметил руководитель проектного офиса АНО "Центр помощи "Заступник" Олег Шахов.

Одновременно эта работа будет продолжаться в других регионах страны, подчеркнул он.

Социальный некоммерческий проект "Заступник" Тюмень ориентирован на детей в возрасте от 6 до 17 лет, а также родителей и педагогов, сообщает департамент социального развития Тюмени.

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# дети , детская безопасность , фонд президентских грантов

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