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110 трактористов требуются сельхозпредприятиям Тюменской области

Экономика, 14:15 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

110 трактористов требуются сельхозпредприятиям Тюменской области. Среднее зарплатное предложение начинается от 50 тыс. рублей.

Также по данным регионального кадрового центра "Работа России"в агропромышленном комплексе большой спрос на операторов птицефабрик и механизированных ферм. Работодатели заявили 72 вакансии. Оплата труда 45 тыс. рублей.

На фермах готовы принять 54 операторов машинного доения. Зарплаты начинаются от 22 тыс. рублей.

А 26 рабочих по уходу за животными смогут заработать от 19 тыс. до 40 тыс. рублей. Как и в случае с доярами не требуются особое образование и опыт. Предприятия сами готовы обучить соискателей.

Всего в региональной базе вакансий 29 тыс. 307 предложений о работе.

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# вакансии , трудоустройство

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