Участники творческой резиденции расскажут об экспедиции фон Гумбольдта в Тобольск

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Тобольск — это мечта. Александр фон Гумбольдт в Сибири" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 26 июня в 20 часов.

Посетители мультицентра встретятся с куратором переводческих резиденций "Переделкино", переводчиком, главным редактором издательства немецкой литературы libra Александром Филипповым-Чеховым и Елизаветой Чебучевой, которая переводит с французского и английского языков художественную и научную литературу. Они расскажут о работе над книгой об экспедиции фон Гумбольдта в Россию в 1829 году. По размаху, охвату и невероятности сопровождавших ее обстоятельств она поражает и сегодня.

Встреча состоится в рамках работы творческой резиденции. Звезды литературы проводят лекции, мастер-классы с 21 по 26 июня. Июньская резиденция писателей организована совместно Фестивалем сибирских историй и домом творчества "Переделкино". Это погружение в сибирский контекст для группы профессионалов, поход за новыми историями и вдохновением, из которых, возможно, родятся новые романы, нон-фикшн, пьесы, сценарии или комиксы.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе Фестиваля сибирских историй, цель публичной программы резиденции заключается не только во встречах и обратной связи с сибирскими читателями, но и обмене творческим опытом с местными авторами и креативным сообществом. Участники резиденции делятся своими авторскими методами, делятся опытом творческой работы на примере своих проектов.

Возрастное ограничение: 12+.

Эти публичные выступления открывают программу Фестиваля сибирских историй, основные мероприятия которого запланированы на 13-15 сентября.

Отметим, Фестиваль сибирских историй пройдет в Тобольске второй раз. Событие организуют в рамках федеральной программы "Книги в городе" при поддержке компании СИБУР и администрации Тобольска.

"Миссия Фестиваля сибирских историй — искать, создавать и распространять новые впечатляющие истории из Сибири и о Сибири, соединять их авторов, рассказчиков, издателей и продюсеров", — сказал основатель Фестиваля сибирских историй, комиссар программы "Книги в городе" Андрей Гельмиза.

Инна Пахомова