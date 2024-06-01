Летний институт для преподавателей соберет в Тюмени представителей восьми стран мира

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 представителей университетов из Китая, ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Ирака, Монголии, Сербии и Нигерии встретятся в Тюмени на площадке Летнего института для преподавателей и исследователей Минобрнауки России. Тюменский индустриальный университет впервые стал участником данного проекта.

Летний институт пройдет с 29 июля по 12 августа. Его тематика "Нефтяные горизонты Сибири" – и связана с одним из приоритетных направлений университета. Участникам будет предложен специально разработанный инженерный трек, причем впервые в истории проекта он будет реализован на английском языке, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

"Название программы сформулировано неслучайно: нефтяной горизонт (свита) – это порода, из которой добывается нефть и конденсат. В рамках Летнего института участники программы познакомятся с особенностями процесса нефтегазодобычи в Тюменском регионе, где сосредоточено и добывается до 70 процентов нефти и более 90 процентов российского газа", – отметил и. о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

В реализации образовательных треков примут участие партнеры ТИУ: Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Тюменский нефтяной научный центр.