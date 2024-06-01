35 километров дорог отремонтируют в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

43 дорожных объекта общей протяжённостью порядка 35 км в Тюмени приведут в нормативное состояние до конца октября 2024 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

3,15 км асфальтобетонного покрытия появится на щебёночных дорогах по улицам Петра Бабичева, Рублёвской, Каскаринской, Преображенской в Тюмени в текущем строительном сезоне, сообщает городская администрация.

Большая часть запланированных работ будет выполнена в ходе капитального ремонта на ул. Ленина от Красина до Челюскинцев.

Запланировано устройство ливневой канализации на улицах Раушана Абдуллина, Николая Семёнова, на проезде от Дмитрия Менделеева до Николая Семёнова.

На ул. Профсоюзной, на перекрестке с Эрвье и Тимофея Кармацкого и в районе примыкания Солнечного проезда предусмотрено устройство переходно-скоростных полос и мест для разворота.

На участке ул. Пермякова от Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября появятся велодорожки.

Подрядная организация ремонтирует подъездную дорогу в районе садоводческих обществ Царёво, а также Большое Царёво-1, 2 и 3. Автобусы пустят по щебенке в ближайшее время.