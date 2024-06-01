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Тюменский поисковый отряд "Аэлита" возобновил свою деятельность 

Общество, 16:49 26 июня 2024

администрация Тюменского муниципального района | Фото: администрация Тюменского муниципального района

Поисковый отряд "Аэлита" из Тюменского района возобновил свою деятельность. Отряд, основанный 50 лет назад, прекратил работу в 2000 году, но, благодаря усилиям неравнодушных людей, 1 сентября 2023 года возродился. Сейчас отрядом руководят Дмитрий Ряхов и Виталий Коликов, сообщает пресс-служба администрации Тюменского муниципального района.

Недавно отряд вступил в Тюменское поисковое братство и в составе Областного поискового центра отправился в свой первый поход в Тосненский район Ленинградской области. За время раскопок найдены останки бойцов РККА, более 100 элементов снаряжения, обмундирования и быта солдат. Часть артефактов привезли и передали в местные городские и школьные музеи Тюмени и Тюменской области.

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