Жители Тюмени на 12 % чаще стали обращаться к портным

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 12 % чаще стали обращаться жители Тюмени к портным. Их интересует пошив одежды на заказ в швейных цехах и частными мастерами, сообщает компания "Авито услуги".

В числе преимуществ – индивидуальный пошив: одежда изготавливается по меркам каждого клиента и всегда оказывается по размеру, а для создания дизайна часто прибегают к готовым моделям, которые можно изменить под себя.

Швейные цеха и частные портные предлагают полный цикл услуг по пошиву одежды: от работы швей до упаковки и доставки в интернет-магазины и отгрузки на маркетплейсы.