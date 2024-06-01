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Жители Тюмени на 12 % чаще стали обращаться к портным

Общество, 15:43 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 12 % чаще стали обращаться жители Тюмени к портным. Их интересует пошив одежды на заказ в швейных цехах и частными мастерами, сообщает компания "Авито услуги".

В числе преимуществ – индивидуальный пошив: одежда изготавливается по меркам каждого клиента и всегда оказывается по размеру, а для создания дизайна часто прибегают к готовым моделям, которые можно изменить под себя.

Швейные цеха и частные портные предлагают полный цикл услуг по пошиву одежды: от работы швей до упаковки и доставки в интернет-магазины и отгрузки на маркетплейсы.

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# мода , услуги

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