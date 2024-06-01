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Няганский театр юного зрителя завоевал первую в истории Югры "Золотую маску"

Общество, 11:19 26 июня 2024

Telegram-канал Няганского ТЮЗа | Фото: Telegram-канал Няганского ТЮЗа

Первая в истории Югры "Золотая маска" – у Няганского театра юного зрителя. Историческое событие! Об этом сообщил ТЮЗ в своем Telegram-канале.

Итоги Российской национальной театральной премии "Золотая маска" подвели в Москве в театре им. Е. Вахтангова. Спектакль "Калечина-Малечина" Няганского театра юного зрителя удостоен специальной премии жюри "Золотой маски" в номинации "За ансамбль спектакля".

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Няганский театр – один из самых гастролирующих театров в регионе. Каждый год его постановки посещают более 25 тысяч зрителей в городах Югры и России. В этот раз за самую престижную театральную премию боролись 40 театров из 21 города России.

"Стать лучшими из лучших – это результат большого труда, упорства и, безусловно, таланта", - отметили в театре.

Telegram-канал Няганского ТЮЗа | Фото: Telegram-канал Няганского ТЮЗа

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# Няганский театр юного зрителя , премия Золотая маска

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