  • 26 июня 202426.06.2024среда
  • USD87,2770
    EUR93,7347
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер южный

Здание церковно-приходской школы конца XIX века отреставрируют в Тюмени

Общество, 15:54 26 июня 2024

Telegram-канал комитета культурного наследия Тюменской области | Фото: Telegram-канал комитета культурного наследия Тюменской области

Проектную документацию для проведения работ по сохранению церковно-приходской школы (ул. Ленина, 41) при Спасской церкви разработают в Тюмени. Соответствующее разрешение выдано комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Церковно-приходская школа построена при Спасской церкви на средства тюменского купца Гаврилы Тимофеевича Молодых в 1898 году. Это небольшое кирпичное одноэтажное на полуподвале здание, поставленное с северо-западной стороны храма.

Архитектура памятника решена в эклектическом стиле. Со стороны двора к дому примыкают каменные сени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# памятники архитектуры , реставрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 26.06.2024В Тюменской области 490 терапевтов пройдут переподготовку по диабетологии до конца 2024 года
17:12 26.06.2024Ассортимент сублимированных ягод расширят для тюменских школьников
16:49 26.06.2024Тюменский поисковый отряд "Аэлита" возобновил свою деятельность 
16:38 26.06.2024ВТБ и М2 выяснили, сколько на самом деле нужно времени для продажи квартиры