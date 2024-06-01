Здание церковно-приходской школы конца XIX века отреставрируют в Тюмени

| Фото: Telegram-канал комитета культурного наследия Тюменской области | Фото: Telegram-канал комитета культурного наследия Тюменской области

Проектную документацию для проведения работ по сохранению церковно-приходской школы (ул. Ленина, 41) при Спасской церкви разработают в Тюмени. Соответствующее разрешение выдано комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Церковно-приходская школа построена при Спасской церкви на средства тюменского купца Гаврилы Тимофеевича Молодых в 1898 году. Это небольшое кирпичное одноэтажное на полуподвале здание, поставленное с северо-западной стороны храма.

Архитектура памятника решена в эклектическом стиле. Со стороны двора к дому примыкают каменные сени.