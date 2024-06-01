До 500 тыс. рублей на реализацию проектов могут выиграть участники форума "Утро"

| Фото: Форум уральской молодежи «Утро» ВКонтакте | Фото: Форум уральской молодежи «Утро» ВКонтакте

Грант от 5 до 500 тысяч рублей смогут получить на реализацию своих идей участники молодежного форума "Утро", который проходит в Екатеринбурге с 22 по 28 июня. Всего заявки подали более 80 человек, в том числе из ДНР. На реализацию проектов победители получат в общей сумме почти 4 млн рублей, сообщают организаторы.

В форуме "Утро" принимают участие более тысячи человек из 44 регионов России. В составе делегации Тюменской области - 125 человек. Это представители работающей молодежи, молодежных сообществ, студенты, а также участники "Движения первых" и молодые люди из подшефного Краснодона. В грантовом конкурсе участвуют семь тюменцев.

По оценке эксперта Росмолодежь.Гранты Льва Мишина, инициативы, которые представили ребята, имеют высокую социальную значимость.

"Отдельно хотелось бы отметить, что многие проекты направлены на создание условий для реализации потенциала молодёжи и развития инфраструктуры на малых территориях. Также значительное число проектов было направлено на развитие надпрофессиональных компетенций молодых людей, что вполне логично, учитывая специфику форума", – сообщил он.

Отметим, победители грантового конкурса форума "Утро" будут объявлены на закрытии мероприятия 28 июня.

Основной мотив образовательной программы 2024 года — "Урал профессиональный". Каждый регион подготовит свою часть программы в соответствии с актуальными тематиками: Тюменская область — информационные и цифровые технологии, Челябинская — металлургия, Свердловская область — промышленность, Курганская — сельское хозяйство и экология, ХМАО — нефтедобыча, ЯНАО — газовая промышленность.