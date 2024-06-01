В Тюменской области 490 терапевтов пройдут переподготовку по диабетологии до конца 2024 года
490 терапевтов Тюменской области пройдут переподготовку по диабетологии до конца 2024 г. Около 70 тыс. жителей региона страдают сахарным диабетом. Темпы роста заболеваемости в последние годы увеличились в девять раз и приобрели характер пандемии, сообщает Тюменский медицинский университет, который продолжает серию публикаций "Победить диабет" с участием врачей и преподавателей вуза.
Главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области, профессор кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Института клинической медицины ТМУ Людмила Суплотова отметила, что профилактическими обследованиями на сахарный диабет второго типа планируется охватить 62 % взрослых жителей Тюменской области, в том числе представителей группы риска. Предполагается, что предиабет может быть выявлен у 20 %, или около 200 тыс. жителей Тюменской области.
Обследование включает измерение уровня глюкозы натощак, которое входит в программу профосмотров и диспансеризации по полису ОМС.
"Сегодня задача врачей – обнаружить признаки болезни на этапе предиабета. Предиабет - нарушение углеводного обмена, при котором не достигаются критерии сахарного диабета, но превышены нормальные значения глюкозы крови. При наличии углеводных нарушений пациенту будет рекомендовано скорректировать питание и физическую активность, дополнительно может быть назначена медикаментозная терапия", - уточнила доктор.
Для пациентов с сахарным диабетом станет доступнее специализированная медицинская помощь. Для этого до конца 2024 года в Тюменской области будут открыты межтерриториальные центры в Ишиме и Тобольске. Статус межтерриториального получит и Многопрофильный консультативно-диагностический центр в Тюмени.