В Тюменской области 490 терапевтов пройдут переподготовку по диабетологии до конца 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

490 терапевтов Тюменской области пройдут переподготовку по диабетологии до конца 2024 г. Около 70 тыс. жителей региона страдают сахарным диабетом. Темпы роста заболеваемости в последние годы увеличились в девять раз и приобрели характер пандемии, сообщает Тюменский медицинский университет, который продолжает серию публикаций "Победить диабет" с участием врачей и преподавателей вуза.

Главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области, профессор кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Института клинической медицины ТМУ Людмила Суплотова отметила, что профилактическими обследованиями на сахарный диабет второго типа планируется охватить 62 % взрослых жителей Тюменской области, в том числе представителей группы риска. Предполагается, что предиабет может быть выявлен у 20 %, или около 200 тыс. жителей Тюменской области.

Обследование включает измерение уровня глюкозы натощак, которое входит в программу профосмотров и диспансеризации по полису ОМС.

"Сегодня задача врачей – обнаружить признаки болезни на этапе предиабета. Предиабет - нарушение углеводного обмена, при котором не достигаются критерии сахарного диабета, но превышены нормальные значения глюкозы крови. При наличии углеводных нарушений пациенту будет рекомендовано скорректировать питание и физическую активность, дополнительно может быть назначена медикаментозная терапия", - уточнила доктор.

Для пациентов с сахарным диабетом станет доступнее специализированная медицинская помощь. Для этого до конца 2024 года в Тюменской области будут открыты межтерриториальные центры в Ишиме и Тобольске. Статус межтерриториального получит и Многопрофильный консультативно-диагностический центр в Тюмени.