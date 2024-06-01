Пресс-конференция "Фестиваль молодежного предпринимательства "Джемфест": цели и задачи"
Общество, 13:21 28 июня 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции "Фестиваль молодежного предпринимательства "Джемфест": цели и задачи" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 14 часов.
В пресс-конференции примут участие: директор Центра развития бизнеса Наиль Хакимов; предприниматель, руководитель фестиваля молодежного предпринимательства "Джемфест" Наталья Паденко; директор Агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.