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Пресс-конференция "Фестиваль молодежного предпринимательства "Джемфест": цели и задачи"

Общество, 13:21 28 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Фестиваль молодежного предпринимательства "Джемфест": цели и задачи" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 14 часов.

В пресс-конференции примут участие: директор Центра развития бизнеса Наиль Хакимов; предприниматель, руководитель фестиваля молодежного предпринимательства "Джемфест" Наталья Паденко; директор Агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

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