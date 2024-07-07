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В 1985 году в Тюмени провели первую пересадку почки

Общество, 09:27 07 июля 2024

из архива ОКБ № 1 Заведующий отделениемм анестезиологии А.Ф. Рудаков. 1972 год. | Фото: из архива ОКБ № 1

1985 год был богат на события в Тюменской области. В этот год была сделана первая операция по пересадке почки. Начал работу Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук СССР. Также регион и областную столицу посетил генсек Михаил Горбачев.

Первая в Тюмени операция по пересадке почки

1985 год в Тюменской области обозначился прорывом в области медицины. В июле этого года в областной клинической больнице была выполнена первая в Тюмени успешная операция по пересадке почки.

События того времени хорошо помнит Заслуженный врач РСФСР, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Анатолий Рудаков. Именно он выступал анестезиологом на операции, которую проводил врач Владимир Васильев. Реципиентом — человеком, которому делали пересадку, была оториноларинголог, которая работала в областной клинической больнице.

"Операция проходила глубокой ночью, потому что почку привезли из Москвы. У нас в то время еще не забирали почки. В 1985 году еще была смертная казнь за убийства и другие тяжкие преступления. В 6 часов в Москве был приведен в исполнение приговор. У казненного изъяли почки: одну отправили в Тюмень, вторую — в другой город. Орган был помещен в специальный чемоданчик, в котором находился питательный раствор и была соблюдена низкая температура. После изъятия кровообращение в почке же прекратилось, а клетки должны жить, если пересадить мертвые, то все обернется сепсисом. Доктор приехал с чемоданчиком. Мы уже были готовы. Операция прошла легко, будто проводили ее много раз", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Анатолий Рудаков.

После этой операции пациентка прожила без гемодиализа почти два года. Но в какой-то момент наступила реакция отторжения, почку пришлось убрать. Женщина снова перешла на лечение методом гемодиализа.

Руководитель нефротоксикологического центра, главный токсиколог Тюменской области В.А. Васильев демонстрирует коллегам принцип работы гемодиализа. 1972 год. Приемное отделение. 1970 год. ﻿

По словам Анатолия Рудакова, когда доктор Владимир Васильев заговорил о том, что надо заниматься пересадками почек, то администрация больницы сомневалась в успешности операций. Мнение руководства сразу изменилось, когда все прошло успешно.

"Потом, в 2016 году, в наш коллектив пришел доктор Сергей Борисович Семченко. Он возглавляет Центр трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1. Тогда мы стали уверены, что все пойдет хорошо", — сказал анестезиолог-реаниматолог высшей категории.

Единственный в Тюменской области Центр трансплантации органов и тканей человека, который впоследствии вошел в десятку лидеров по стране, открыл свои двери на базе ОКБ № 1 в сентябре 2017 года. Здесь выполняются операции по трансплантации почки, печени и сердца. Введены уникальные технологии, новые подходы в оперативной технике и иммунологическом мониторинге.

Каждому уникальному случаю пациента предшествует высокопрофессиональная работа мощнейшей команды: врачей-хирургов, медсестер, инженеров, лаборантов. Главный результат — спасение человека и обеспечение высокого качества его жизни. Специалисты регулярно проводят дистанционные консультации с применением телемедицинских технологий с ФГБУ НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова.

За семь лет работы Центра проведено 163 трансплантации почки, семь — печени, семь — сердца. Ежемесячно это число увеличивается.

Отметим, сам Анатолий Рудаков продолжает трудиться в ОКБ № 1 — работает с документами, проводит экспертизу качества медицинской помощи. В 2025 году ему исполнится 90 лет. 27 лет Анатолий Рудаков заведовал отделением реанимации на 15 коек. На протяжении шести лет он преподавал в институте анестезиологии и реаниматологии. За это время почти 50 его выпускников стали анестезиологами и разъехались по всей России, некоторые работают даже за рубежом.

Визит Михаила Горбачева и Тюмень как "символ трудового подвига рабочих"

Также 1985 год запомнился жителям Тюменской области визитом генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

В регион он отбыл 4 сентября. Знакомство началось с Нижневартовска. Здесь Михаил Горбачев побывал на предприятиях по добыче нефти и газа Самотлорского месторождения, встречался с буровиками, строителями. Как сообщается в выпуске №205 (11908) от 5 сентября 1985 года газеты "Тюменская правда", шел обстоятельный разговор о путях увеличения добычи нефти. "Подчеркивалась важность принятого в августе этого года решения Политбюро ЦК КПСС о комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986-1990 годах, реализация которого обеспечит выполнение заданий Энергетической программы СССР по добыче нефти, конденсата и газа. Отмечалось, что в этом деле необходимо полнее использовать достижения науки и техники при выпуске современного нефтегазопромыслового оборудования и технологических установок", — писал корреспондент газеты в 1985 году.

с сайта госкаталог.рф | Фото: с сайта госкаталог.рф

О визите Михаила Горбачева на Тюменский Север вспоминает журналист и писатель Анатолий Омельчук. В то время он работал в Салехарде, был председателем Ямало-Ненецкого комитета по телевидению и радиовещанию. " Мне позвонили из Москвы, с центрального телевидения. "Анатолий, срочно выезжай в Новый Уренгой", — сказали на том конце провода. Горбачев должен был посетить Новый Уренгой, Нижневартовск, Тюмень. Мне сказали, что я должен курировать группу центрального телевидения. Надо было сделать все, чтобы мы были впереди всех. Я договорился, чтобы нам выделили машины, и мы ехали чуть ли не впереди машины самого генсека. Пару раз находился рядом с Горбачевым. На газопромысле у Сулейманова Рима Султановича я стоял с группой рабочих напротив его, он на меня смотрел так подозрительно, видимо, я выделялся из группы прожженных газопромысловиков, не очень вписывался. Потом генсеку надо было сесть в автобус, произошла какая-то заминка. Я Михаила Сергеевича под локоток некоторое время поддерживал", — поделился Анатолий Омельчук.

6 сентября 1985 году последний генеральный секретарь ЦК КПСС после поездки по северным городам прибыл в уже Тюмень. Как вспоминал в книге "Прогулки по Тюмени" краевед Александр Иваненко, он провел партийно-хозяйственный актив Тюменской и Томской областей о развитии нефте- и газодобычи. Из госказны выделили финансы, в результате чего в 1986–1987 годы в области ежегодно добывали по 400 млн тонн нефти.

Визит в Тюмень нашел отражение в номере "Тюменской правды" от 7 сентября 1985 года. "Для советского народа Тюмень, сказал он, стала символом трудового подвига сотен тысяч рабочих, специалистов. Нефть и газ, добытые из ее недр, пришли за тысячи километров в самые отдаленные уголки нашей Родины, стали надежной основой дальнейшего роста ее экономического и оборонного могущества. Советские люди, партия гордятся вашими патриотическими делами, товарищи сибиряки!... Тюмень — главный источник углеводородного сырья, подобного у нас больше нет. С начала освоения месторождений тюменцы уже добыли более трех миллиардов тонн нефти. Большим успехом явился досрочный выход на добычу одного миллиарда кубических метров газа в сутки. Это выдающееся достижение, такого мирового практика еще не знала", — писали в газете.

Сообщалось, что Михаил Горбачев отмечал, что сибирякам предстоит решать еще более сложные и ответственные задачи. Постоянно надо иметь в виду: успехи нефтяников и газовиков Тюмени укрепляют мощь страны, ускоряют ее шаг, а неудачи — лихорадят экономику, замедляют наше движение.

"Мой приезд к вам был кратким, но насыщенным. Увидеть, какая гигантская работа совершается здесь, было полезно и интересно. Сибирь называют краем будущего. Это, конечно, так. Но уже и сегодня эта земля умножает славу, богатство и мощь нашей Родины", — заключил он.

Открыли Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук СССР

В 1985 году в Тюмени открыли Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук СССР. Это первый академический институт в регионе. Базой для его создания послужили научно-исследовательский центр отделения инженерной геокриологии Института геологии и геофизики СО АН СССР, отдел экономических исследований Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР и лаборатория оптимизации развития и функционирования Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса Сибирского энергетического института.

Первым директором института стал доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР (в настоящее время – академик РАН) Владимир Мельников. Как сообщается на сайте учреждения науки, за первые пять лет деятельности института складывается структура, отражающая уникальность научно-исследовательского центра, где работают специалисты гуманитарного, биологического и естественно-научного профилей. За прошедшие четверть века Институт проблем освоения Севера сыграл важную роль в становлении академической науки в Тюменской области.

с сайта госкаталог.рф Набор фотографий «75-летие Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» в коробке. 2000 год. | Фото: с сайта госкаталог.рф

Как сообщается на официальном сайте института, итоги научных изысканий были опубликованы в более чем 180 монографиях и сборниках, серии полноцветных научно-популярных книг по истории и культуре народов Севера. С 1997 года институт ежегодно издавал научные журналы "Вестник археологии, антропологии и этнографии", "Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения", "Вестник кибернетики". Сейчас в "Вестнике археологии, антропологии и этнографии" продолжают публиковаться ведущие российские и зарубежные исследователи. С изданием можно ознакомиться на сайте института.

Инна Пахомова

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# врачи , достижения , история , Медицина

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