В 1985 году в Тюмени провели первую пересадку почки

Заведующий отделениемм анестезиологии А.Ф. Рудаков. 1972 год. | Фото: из архива ОКБ № 1 Заведующий отделениемм анестезиологии А.Ф. Рудаков. 1972 год. | Фото: из архива ОКБ № 1

1985 год был богат на события в Тюменской области. В этот год была сделана первая операция по пересадке почки. Начал работу Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук СССР. Также регион и областную столицу посетил генсек Михаил Горбачев.

Первая в Тюмени операция по пересадке почки

1985 год в Тюменской области обозначился прорывом в области медицины. В июле этого года в областной клинической больнице была выполнена первая в Тюмени успешная операция по пересадке почки.

События того времени хорошо помнит Заслуженный врач РСФСР, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Анатолий Рудаков. Именно он выступал анестезиологом на операции, которую проводил врач Владимир Васильев. Реципиентом — человеком, которому делали пересадку, была оториноларинголог, которая работала в областной клинической больнице.

"Операция проходила глубокой ночью, потому что почку привезли из Москвы. У нас в то время еще не забирали почки. В 1985 году еще была смертная казнь за убийства и другие тяжкие преступления. В 6 часов в Москве был приведен в исполнение приговор. У казненного изъяли почки: одну отправили в Тюмень, вторую — в другой город. Орган был помещен в специальный чемоданчик, в котором находился питательный раствор и была соблюдена низкая температура. После изъятия кровообращение в почке же прекратилось, а клетки должны жить, если пересадить мертвые, то все обернется сепсисом. Доктор приехал с чемоданчиком. Мы уже были готовы. Операция прошла легко, будто проводили ее много раз", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Анатолий Рудаков.

После этой операции пациентка прожила без гемодиализа почти два года. Но в какой-то момент наступила реакция отторжения, почку пришлось убрать. Женщина снова перешла на лечение методом гемодиализа.

По словам Анатолия Рудакова, когда доктор Владимир Васильев заговорил о том, что надо заниматься пересадками почек, то администрация больницы сомневалась в успешности операций. Мнение руководства сразу изменилось, когда все прошло успешно.

"Потом, в 2016 году, в наш коллектив пришел доктор Сергей Борисович Семченко. Он возглавляет Центр трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1. Тогда мы стали уверены, что все пойдет хорошо", — сказал анестезиолог-реаниматолог высшей категории.

Единственный в Тюменской области Центр трансплантации органов и тканей человека, который впоследствии вошел в десятку лидеров по стране, открыл свои двери на базе ОКБ № 1 в сентябре 2017 года. Здесь выполняются операции по трансплантации почки, печени и сердца. Введены уникальные технологии, новые подходы в оперативной технике и иммунологическом мониторинге.

Каждому уникальному случаю пациента предшествует высокопрофессиональная работа мощнейшей команды: врачей-хирургов, медсестер, инженеров, лаборантов. Главный результат — спасение человека и обеспечение высокого качества его жизни. Специалисты регулярно проводят дистанционные консультации с применением телемедицинских технологий с ФГБУ НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова.

За семь лет работы Центра проведено 163 трансплантации почки, семь — печени, семь — сердца. Ежемесячно это число увеличивается.

Отметим, сам Анатолий Рудаков продолжает трудиться в ОКБ № 1 — работает с документами, проводит экспертизу качества медицинской помощи. В 2025 году ему исполнится 90 лет. 27 лет Анатолий Рудаков заведовал отделением реанимации на 15 коек. На протяжении шести лет он преподавал в институте анестезиологии и реаниматологии. За это время почти 50 его выпускников стали анестезиологами и разъехались по всей России, некоторые работают даже за рубежом.

Визит Михаила Горбачева и Тюмень как "символ трудового подвига рабочих"

Также 1985 год запомнился жителям Тюменской области визитом генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

В регион он отбыл 4 сентября. Знакомство началось с Нижневартовска. Здесь Михаил Горбачев побывал на предприятиях по добыче нефти и газа Самотлорского месторождения, встречался с буровиками, строителями. Как сообщается в выпуске №205 (11908) от 5 сентября 1985 года газеты "Тюменская правда", шел обстоятельный разговор о путях увеличения добычи нефти. "Подчеркивалась важность принятого в августе этого года решения Политбюро ЦК КПСС о комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986-1990 годах, реализация которого обеспечит выполнение заданий Энергетической программы СССР по добыче нефти, конденсата и газа. Отмечалось, что в этом деле необходимо полнее использовать достижения науки и техники при выпуске современного нефтегазопромыслового оборудования и технологических установок", — писал корреспондент газеты в 1985 году.

| Фото: с сайта госкаталог.рф | Фото: с сайта госкаталог.рф

О визите Михаила Горбачева на Тюменский Север вспоминает журналист и писатель Анатолий Омельчук. В то время он работал в Салехарде, был председателем Ямало-Ненецкого комитета по телевидению и радиовещанию. " Мне позвонили из Москвы, с центрального телевидения. "Анатолий, срочно выезжай в Новый Уренгой", — сказали на том конце провода. Горбачев должен был посетить Новый Уренгой, Нижневартовск, Тюмень. Мне сказали, что я должен курировать группу центрального телевидения. Надо было сделать все, чтобы мы были впереди всех. Я договорился, чтобы нам выделили машины, и мы ехали чуть ли не впереди машины самого генсека. Пару раз находился рядом с Горбачевым. На газопромысле у Сулейманова Рима Султановича я стоял с группой рабочих напротив его, он на меня смотрел так подозрительно, видимо, я выделялся из группы прожженных газопромысловиков, не очень вписывался. Потом генсеку надо было сесть в автобус, произошла какая-то заминка. Я Михаила Сергеевича под локоток некоторое время поддерживал", — поделился Анатолий Омельчук.

6 сентября 1985 году последний генеральный секретарь ЦК КПСС после поездки по северным городам прибыл в уже Тюмень. Как вспоминал в книге "Прогулки по Тюмени" краевед Александр Иваненко, он провел партийно-хозяйственный актив Тюменской и Томской областей о развитии нефте- и газодобычи. Из госказны выделили финансы, в результате чего в 1986–1987 годы в области ежегодно добывали по 400 млн тонн нефти.

Визит в Тюмень нашел отражение в номере "Тюменской правды" от 7 сентября 1985 года. "Для советского народа Тюмень, сказал он, стала символом трудового подвига сотен тысяч рабочих, специалистов. Нефть и газ, добытые из ее недр, пришли за тысячи километров в самые отдаленные уголки нашей Родины, стали надежной основой дальнейшего роста ее экономического и оборонного могущества. Советские люди, партия гордятся вашими патриотическими делами, товарищи сибиряки!... Тюмень — главный источник углеводородного сырья, подобного у нас больше нет. С начала освоения месторождений тюменцы уже добыли более трех миллиардов тонн нефти. Большим успехом явился досрочный выход на добычу одного миллиарда кубических метров газа в сутки. Это выдающееся достижение, такого мирового практика еще не знала", — писали в газете.

Сообщалось, что Михаил Горбачев отмечал, что сибирякам предстоит решать еще более сложные и ответственные задачи. Постоянно надо иметь в виду: успехи нефтяников и газовиков Тюмени укрепляют мощь страны, ускоряют ее шаг, а неудачи — лихорадят экономику, замедляют наше движение.

"Мой приезд к вам был кратким, но насыщенным. Увидеть, какая гигантская работа совершается здесь, было полезно и интересно. Сибирь называют краем будущего. Это, конечно, так. Но уже и сегодня эта земля умножает славу, богатство и мощь нашей Родины", — заключил он.

Открыли Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук СССР

В 1985 году в Тюмени открыли Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук СССР. Это первый академический институт в регионе. Базой для его создания послужили научно-исследовательский центр отделения инженерной геокриологии Института геологии и геофизики СО АН СССР, отдел экономических исследований Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР и лаборатория оптимизации развития и функционирования Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса Сибирского энергетического института.

Первым директором института стал доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР (в настоящее время – академик РАН) Владимир Мельников. Как сообщается на сайте учреждения науки, за первые пять лет деятельности института складывается структура, отражающая уникальность научно-исследовательского центра, где работают специалисты гуманитарного, биологического и естественно-научного профилей. За прошедшие четверть века Институт проблем освоения Севера сыграл важную роль в становлении академической науки в Тюменской области.

Набор фотографий «75-летие Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» в коробке. 2000 год. | Фото: с сайта госкаталог.рф Набор фотографий «75-летие Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» в коробке. 2000 год. | Фото: с сайта госкаталог.рф

Как сообщается на официальном сайте института, итоги научных изысканий были опубликованы в более чем 180 монографиях и сборниках, серии полноцветных научно-популярных книг по истории и культуре народов Севера. С 1997 года институт ежегодно издавал научные журналы "Вестник археологии, антропологии и этнографии", "Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения", "Вестник кибернетики". Сейчас в "Вестнике археологии, антропологии и этнографии" продолжают публиковаться ведущие российские и зарубежные исследователи. С изданием можно ознакомиться на сайте института.

Инна Пахомова